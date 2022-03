Moskou

De brief werd korte tijd nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, gepubliceerd op de medische website MadMedMedia, maar is daar inmiddels deels aangepast door de Russische overheid, volgens de nieuwe censuurwet. Zo mag in Rusland bijvoorbeeld niet meer gesproken worden van een invasie in Oekraïne, maar moet dit aangehaald worden als ‘speciale militaire operatie’. Wie ‘valse informatie’ verspreidt, riskeert tot 15 jaar celstraf. Volgens de website hebben 17.690 mensen uit de medische wereld in Rusland de brief ondertekend. Hun namen zijn verborgen om te voorkomen dat er maatregelen tegen hen worden genomen. Het plaatsen van nieuwe ondertekeningen is niet mogelijk. De ongecensureerde versie is intussen in het E..

