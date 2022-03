In Lviv poot agrariër Willem straks gewoon weer aardappelen. Ondanks de oorlogsdreiging

Lviv

‘Tien minuutjes!’ Agrariër Willem Nammensma (38) meldt het snel tussen de bedrijven door als de verslaggever belt. ‘Op het werk is het ontzettend druk’, vertelt hij even later, als hij iets meer tijd heeft. ‘Iedereen wil weten hoe het gaat. Maar dat geeft niet, het verhaal van Oekraïne moet verteld worden.’ Nammensma is sinds 2020 divisie-directeur bij een groot akkerbouwbedrijf dat actief is in onder meer de regio van Lviv, in het westen van Oekraïne. De Nederlander is in Lviv verantwoordelijk voor de aardappels die op tweeduizend hectare grond worden geteeld voor de binnenlandse markt. De onderneming is de grootste aardappelproducent van het land.

Begin april hoopt Nammensma weer nieuwe aardappelen te poten, meldt hij. Oorlog ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .