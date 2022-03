Vluchteling Ludmilla: ‘Elke dag bid ik voor president Zelensky. Deze oorlog zál voorbij gaan. Ik vóel het’

Het voetbalstadion Arena in Lviv is een van de zenuwcentra van de Oekraïense vluchtelingenstroom die miljoenen mensen telt. Tussen de mensenmassa op matrassen straalt Ludmilla (88). ‘Deze oorlog zál voorbij gaan. Ik vóel het.’

Geëvacueerde kinderen uit een weeshuis in het dorp Hoeljajpole steken bij het station van Lviv het spoor over.

Lviv

‘De exacte locatie van Forcibly Displaced Persons, vluchtelingen dus, is vanwege veiligheidsredenen geheim,’ zegt het het A4-tje van do’s en don’ts dat iedere journalist in Lviv krijgt uitgereikt. De staat van beleg is afgekondigd: de oorlogswetten zijn van kracht.

Maar het is een publiek geheim dat de Arena de opvangplek is. Het gigantische stadion een half uurtje buiten de stad is het zenuwcentrum van een nu goed geoliede machine om de duizenden vrouwen kinderen en bejaarden die het lukt de belegerde steden te ontvluchten op te vangen en door te sluizen naar veiliger oorden.

Op zondag waren er 1,5 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. Op dinsdag meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al ruim twee miljoen ontheemden. En daar valle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .