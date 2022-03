Zelensky blijft Poetin tarten met video’s uit Kyiv: hoe kan het dat hij nog leeft?

De Oekraïense president Volodimir Zelensky blijft het Russische leger en het Kremlin tarten. Op de twaalfde dag van de invasie sprak de president het Oekraïense volk opnieuw toe vanuit zijn presidentiële kantoor in Kyiv. De boodschap roept opnieuw de vraag op waarom de Russen Zelensky zo vrijuit laten opereren en zijn kantoor nog altijd ongeschonden is.

Kyiv

Een grotere middelvinger van de ondergedoken president naar Moskou, en zijn collega Vladimir Poetin in het bijzonder, was maandag niet denkbaar. ‘Dit is Kyiv in de avond’, aldus Zelensky terwijl hij zijn camera naar buiten richtte en de verduisterde hoofdstad liet zien. ‘Ons kantoor, maandagavond’, zegt hij in een gang, lopend naar zijn presidentiële bureau.

Zo’n negen minuten lang stelt hij de 44 miljoen Oekraïners en de rest van de wereld op de hoogte van het verloop van de strijd, prijst hij militairen en laat hij weten Kyiv nooit te zullen verlaten. Ondanks het feit dat Russische tanks zijn kantoor al tot op zo’n twintig kilometer zijn genaderd. ‘Ik blijf hier, ik ben in Kyiv, aan de Bankova-straat’, aldus Zelensky, doelend op zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .