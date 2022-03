Kernwapen-deskundige Danny Pronk: ‘Schuilen voor een kernaanval heeft weinig zin’

Sinds de Koude Oorlog is de nucleaire dreiging in Europa niet zo hoog geweest als nu. Kernwapen-deskundige Danny Pronk: ‘Een kernraket gaat te snel om af te weren.’

Pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne lanceren raketten.

Poetin heeft als ultiem dreigement zijn nucleaire wapens op scherp gezet, naar eigen zeggen in reactie op de sancties die Rusland treffen. Kan een eventuele aanval met kernwapens worden afgeweerd?

‘Nee, eigenlijk niet. Daarvoor gaat een kernraket te snel. Een kernraket wordt afgevuurd en gaat pas naar beneden als hij buiten de dampkring is, waarna hij met zeer hoge snelheid in de aardse atmosfeer terugkeert. De raket gaat zo snel dat je hem nauwelijks kunt onderscheppen met een andere raket. Je kunt het vergelijken met een kogel raken met een andere kogel. Niet onmogelijk, maar de kans dat het lukt is heel klein.’

‘Schuilen heeft weinig zin’

Kun je je verschuilen voor een nucleaire aanval?

‘Schuilen heeft weinig zin. Je..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .