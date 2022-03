Oekraïne wil geen corridors naar Rusland

Maandagavond leek er schot te zitten in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over ‘humanitaire corridors’ voor burgers uit het aangevallen land.

Brest

Na een derde overleg tussen de Oekraïense en Russische vertegenwoordigers, maandag in de Wit-Russische stad Brest, was Oekraïne voorzichtig optimistisch over de humanitaire corridors. Persbureau Reuters meldt dat een Oekraïense onderhandelaar heeft bevestigd dat er kleine ontwikkelingen zijn wat betreft de veilige evacuatie van inwoners.

De afgelopen dagen zouden inwoners van onder meer Kyiv en Charkiv via de zogenoemde humanitaire corridors kunnen vluchten. Maar in de praktijk bleek dat veelal niet mogelijk. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan te schieten op mensen. Volgens de Verenigde Naties zijn ruim vierhonderd burgers, waaronder kinderen, om het leven gekomen.

‘immoreel’

Oekraïne no..

