Oekraïners steeds meer in nauw

De beschietingen in Oekraïne namen dit weekeinde opnieuw in hevigheid toe en beperkten zich allang niet meer tot militair belangrijke doelwitten. In Noord-, Oost- en Zuid-Oekraïne werden steden aanhoudend beschoten met artillerie en raketten. Luchtalarm joeg ook de bewoners van de hoofdstad Kyiv regelmatig de schuilkelders in.