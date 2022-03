Noord-Korea vuurt ballistische raket af

Seoul

Noord-Korea heeft voor de negende keer dit jaar een raket gelanceerd. Het ballistische projectiel kwam volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap neer in de Japanse Zee, die in Korea de Oostzee genoemd wordt. De raket werd in de buurt van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang afgevuurd en vloog 270 kilometer naar het oosten. Minder dan een week geleden vuurde Noord-Korea naar eigen zeggen een satelliet de ruimte in, maar volgens Seoul was dat ook een ballistische raket. De raketproeven bedreigen volgens Zuid-Korea de vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland.

