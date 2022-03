‘Pas als witte mensen zijn gered, mogen zwarte’

Zwarte vluchtelingen krijgen te maken met grove discriminatie, intimidatie en geweld terwijl zij de oorlog in de Oekraïne proberen te ontvluchten. Deze humanitaire crisis legt de donkere kanten van de maatschappij pijnlijk bloot. ‘Als eerste mochten de witte mensen, dan de Indiërs, dan de Arabieren en dan de zwarte mensen de grens oversteken.’

Het is deze vrouw gelukt om de grens met Polen te bereiken.

Lviv

Oekraïne was een populaire bestemming voor internationale studenten uit Afrikaanse landen en India. De studie en het leven in het land zijn relatief goedkoop en de universitaire diploma’s worden wereldwijd erkend. Dit was een kans voor studenten uit ontwikkelingslanden op een goede opleiding en baan en een mooie toekomst.

Maar die droom spatte op 24 februari uit elkaar. Velen zitten nu in schuilkelders onder hun studentencomplex omdat het hun niet is gelukt om op tijd weg te komen.

twaalf uur

Volgens de data van de Oekraïense overheid studeerden in 2020 ruim 76.000 buitenlandse studenten in het land. Van hen komt een kwart uit Afrika – voornamelijk uit Nig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .