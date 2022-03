Duizenden Russen vluchten weg, via Finland of Mexico

Helsinki

De vraag naar tickets voor de hogesnelheidstrein tussen Sint-Petersburg en Helsinki is zó toegenomen dat de Finse nationale spoorwegmaatschappij VR deze week extra treinen probeert in te zetten. De Finse omroep Yle meldde dit zaterdagavond, na een interview met VR-directeur Lauri Sipponen. Duizenden Russen proberen nu het nog kan, uit het land weg te komen. Maar omdat het Europese luchtruim voor Russische luchtverkeer is gesloten, is de ‘Allegro’ hogesnelheidslijn richting Finland een van de weinig overgebleven opties, naast enkele ook volgeboekte busverbindingen.

De BBC meldt ook een ‘gestage stroom auto’s’ met mensen die via de grensovergang bij Vaalimaa naar Finland proberen te komen. Senior buitenland..

