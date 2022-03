Aanval kerncentrale gaat om macht over energie

Door de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja domweg in brand te schieten, heeft Poetin vrijdag een rauwe zenuw geraakt. Met de vlammen in de centrale laaide wereldwijd de angst voor een nucleaire ramp op. Poetin ‘speelt met vuur’ en de Russen doen aan ‘nucleair terrorisme’, gonsde het.

Zaporizja

De wereld durft niet meer te geloven dat het zo’n vaart niet zal lopen. Een kernramp zou naadloos aansluiten bij Poetins onverholen dreiging met nucleaire wapens: het zou een volgende escalatie zijn in een oorlog die alleen maar van kwaad tot erger gaat. Toch past de aanval in een klassiek oorlogspatroon, dat Rusland nu lijkt te volgen, en is het feit dat de centrale nucleair is maar bijzaak.

Daar hebben Ruslands tegenstanders vooralsnog geen boodschap aan. De meest emotionele reactie komt natuurlijk van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky: ‘Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid begaat de terroristische staat nucleair terrorisme.’ De Britse minister van Defensie Ben Wallace spreekt van ‘een roekeloze en levensg..

