‘Pijnlijk’ besluit NAVO: geen no-flyzone boven Oekraïne, geen grondtroepen

Ondanks wereldwijde ontzetting over de Russische beschieting van een grote Oekraïense kerncentrale heeft de NAVO vrijdag opnieuw duidelijke grenzen gesteld aan de militaire inzet van het bondgenootschap in het conflict.

De lokale bevolking vervoert een kist per kruiwagen nadat hun stadje Borodyanka bij Kyiv beschoten is.

Amsterdam

Boven Oekraïne komt geen no-flyzone en de NAVO stuurt ook geen grondtroepen. ‘We begrijpen de wanhoop, maar we geloven ook dat als we dat zouden doen, we uitkomen op (...) een volwaardige oorlog in Europa’, aldus NAVO-topman Jens Stoltenberg over dit ‘pijnlijke’ besluit.

De negende oorlogsdag werd gedomineerd door geschokte verbijstering over de Russische aanval op kerncentrale Zaporizja. Donderdagnacht vloog daarbij een trainingsgebouw in brand. Ook het gebouw van een kernreactor zou aan de buitenkant beschadigd zijn. Nu het vuur geblust is, wordt de schade aan het complex in kaart gebracht.

Volgens het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties is er geen straling vrijgekomen. Eén reactor draait op ..

