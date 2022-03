Jörg schuilde in een metrostation in Kyiv: ‘Ik sta doodsangsten uit voor mijn vrienden’

Etnische Russen ontvluchten Oekraïne massaal naar het Westen, terwijl president Poetin zegt juist hen te willen beschermen. ‘Dit is Poetins oorlog, niet die van de Russen’, zegt Jörg Drescher, die net Kyiv is ontvlucht.

Lviv

‘Je rijdt gewoon naar Kyiv, naar het Holocaust Monument in Babyn Yar - iedereen kent het plein en ik wacht je daar op’, appte vrolijk Jörg Drescher, de verbindingsman van het Duits-Oekraïense Forum, een clubje wetenschappers, journalisten en diplomaten. Dat was zondagmiddag. Twaalf uur later, middernacht: ‘Kom niet! Kyiv is nu de hel op aarde - en ik denk niet dat je de stad nog in komt.’

De afgelopen week bracht Drescher (48) grotendeels door in het ondergrondse metrostation van Babyn Yar, waar het Russisch geschut onophoudelijk losbeukt. ‘Alles oké. Vandaag is de belangrijkste taak te overleven. En om dan een weg te vinden om uit Kyiv te ontsnappen. Hoe bereik ik het treinstation? En dan: waarheen? Ik denk dat de stad Lviv, in..

