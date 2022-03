Pakistan wil invasie Rusland niet veroordelen na twee decennia terreur

Islamabad

‘Spannend’, noemde premier Imran Khan zijn staatsbezoek bij aankomst in Rusland. Hij kon toen nog niet weten dat diezelfde avond de eerste bommen boven Oekraïne zouden vallen.

‘Hij had rechtsomkeert behoren te maken nadat de tanks en de gevechtsvliegtuigen onderweg waren en het diner in het Kremlin beter kunnen overslaan’, vindt de Pakistaanse elite. Met hun dubbele nationaliteiten en onroerend goed in het westen vrezen de rijken in het land voor opnieuw een isolement.

De gewone man – al veroordelen ze wel degelijk Poetins zinloze geweld – steunt Khan, net als het leger. ‘Het bezoek van onze premier werd door het hypocriete westen als een klap in het gezicht ervaren’, vindt de gepensioneerde majoor Adil Raja.

‘Zeg #abso..

