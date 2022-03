Journalist Omar Radi is en blijft voor Marokko een spion

Marokko blijft erbij: onderzoeksjournalist Omar Radi was een spion in dienst van de Nederlandse ambassade in Rabat. Donderdagavond werd Radi in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

Mensen protesteren bij het rechtsgebouw in Casablanca voor een eerlijke behandeling in de zaak tegen journalist Omar Radi.

Casablanca

Naast aan spionage is Radi opnieuw schuldig bevonden aan de verkrachting van een voormalig collega bij Le Desk, een Marokkaans nieuwsmedium. De enige getuige, die verklaarde dat Radi de collega niets misdaan had, werd donderdagavond veroordeeld tot een celstraf van een jaar (zes maanden voorwaardelijk) voor het niet melden van de verkrachting. Zijn getuigenis werd daarmee onbruikbaar voor Radi. De afgelopen jaren verdween een reeks kritische journalisten in Marokko in de cel voor zeden- en medische delicten, waaronder verkrachting, aanranding, seks buiten het huwelijk en het laten plegen van abortus. Radi kan nog wel in cassatie gaan.

Omar Radi (35) is een gerenommeerde Marokkaanse onderzoeksjournalist, in eigen land bekend van ..

