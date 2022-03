Poetin heeft geen idee wat hem te wachten staat, zegt Biden. Dat is precies het probleem

Jarenlang heeft de Russische president Poetin zijn agressie tegen Oekraïne opgebouwd. Er waren wel sancties, maar altijd voorzichtig. Intussen werden de stappen van Poetin steeds driester, ook in nucleair gespierde taal – en telkens bleef een resoluut antwoord uit. Tot het te laat was.

De Amerikaanse president Biden kreeg deze week een staande ovatie toen hij in zijn State of the Union zei dat ‘Poetin geen idee heeft wat hem te wachten staat’. Biden doelde op de zware sancties die de Europese Unie en de Verenigde Staten nemen tegen Poetin en de rest van de kliek in en rond het Kremlin. Maar precies het feit dat Poetin geen idee had dat de westerse bondgenoten zo stellig en vergaand zouden reageren – en vooral dat ze dat op eerdere momenten niet deden, heeft hem steeds driester gemaakt.

Een paar dagen voordat Poetin zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne aankondigde, stelde hij nog dat ‘Rusland immuun is voor sancties’. ‘Geen nieuwe sancties kunnen Rusland op welke manier dan ook afhouden van wat het wil’, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .