Javelins, Stingers en Bayraktar-drones: de wapenindustrie spint garen bij de oorlog in Oekraïne

Een gewapend conflict als in Oekraïne betekent voor wapenfabrikanten gouden tijden. De aandelenkoersen schieten omhoog. Vooral de aankondiging van NAVO-lidstaten hun krijgsmacht snel te zullen uitbreiden, is ‘kassa’ voor de defensie-industrie.

‘War: what is it good for? Absolutely nothing!’ zong Motown-ster Edwin Starr in zijn beroemde antioorlogslied uit 1970. De oorlog in Oekraïne bewijst weer eens dat Starrs refrein één regel langer had moeten zijn: ‘... behalve dan voor wapenfabrikanten’. Voor Lockheed-Martin, Raytheon en andere militaire giganten zijn de Russische inval in Oekraïne en de wapenwedloop tussen Oost en West een goudmijn.

Terwijl de meeste beurzen zijn gekelderd sinds de oorlog in Oekraïne begon, steeg bijvoorbeeld de koers van ‘s werelds grootste wapenfabrikant, Joint Strike Fighter-bouwer Lockheed-Martin, met 17 procent tot 456 dollar per aandeel, de hoogste koers ooit voor het Amerikaanse bedrijf. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de honderden i..

