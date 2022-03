Het antwoord op de ‘wat als’-vraag bij kernwapens moeten we niet willen weten

Wat gebeurt er wanneer de Russische president Vladimir Putin besluit een kernwapen in te zetten? De gevolgen hiervan zijn niet te overzien, maar één ding is wel duidelijk: het gebied achter deze rode lijn kan maar beter onbekend land blijven.

Moskou

Vlak nadat de Russische president Vladimir Putin, uit woede over de westerse sancties tegen zijn land, aan zijn militaire top had gevraagd de ‘afschrikkingswapens’ in hogere staat van paraatheid te brengen, bracht de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie een verklaring naar buiten. ‘Medische hulp bij een kernoorlog zal een illusie zijn’, schrijven de artsen. ‘De medisch-humanitaire gevolgen van het inzetten van kernwapens zullen die van de coronapandemie doen verbleken.’

Het is niet het enige alarmerende geluid dat klinkt, want ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, zegt dat de verhoogde nucleaire dreiging door het conflict in Oekraïne een risico is voor de gehele mensheid.

