Zelensky wil rechtstreeks met Putin onderhandelen

Terwijl het leven van tientallen miljoenen Oekraïense burgers in gevaar is door het snel escalerende oorlogsgeweld, hebben de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne donderdag niet meer dan een sprankje hoop opgeleverd. Er is overeenstemming bereikt over veilige corridors waar tijdens evacuaties een staakt-het-vuren geldt.