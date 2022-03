Hoe zit het nu met dat Russische konvooi? ‘Het heeft in drie dagen tijd weinig voortgang geboekt’

Al drie dagen staat ten noordwesten van Kiev een enorm militair konvooi. Waarom rukt dat niet op? En hoe zit het met die vers gedolven, maar lege graven in Russische dorpen?

De Russische troepen lijden onverwacht zware verliezen in de invasie van Oekraïne, zoals hier bij Kiev.

Kiev – Moskou

Maandag schrokken de inwoners van Oekraïne en ook van westerse landen van satellietbeelden van een enorm Russisch militair konvooi. Een lang lint van zo’n 64 kilometer aan trucks, pantservoertuigen, tanks en en kanonnen stond op nog maar ruim dertig kilometer van Kiev. Als deze enorme hoeveelheid Russisch wapentuig de stad zou omsingelen en belegeren, leek de uitslag van de slag om Kiev bezegeld. Maar drie dagen later stond het konvooi nog steeds min of meer op dezelfde plek, maakte het Britse ministerie van Defensie donderdag bekend. De kolonne, soms drie rijen dik, ‘heeft in drie dagen tijd weinig waarneembare voortgang geboekt’, aldus de Britten.

Ook het Pentagon meldt dit, al zijn er door bewolking geen satellietfot..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .