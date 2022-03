Opnieuw vluchten Koerden vanuit Syrië naar Irak. ‘Het blijft een slagveld, wij gaan niet meer terug’

Joël Voordewind met vluchtelingkinderen in een opvangkamp in Irak.

Mosul

Wat trof u aan in het noorden van Irak?

‘De afgelopen weken zijn weer zo’n drieduizend Syrische Koerden de grens met Irak overgestoken. Ik heb hen daar in een vluchtelingenkamp bezocht. Ze vertelden dat de spanningen in het Koerdische deel van Syrië opnieuw erg toegenomen zijn. Inwoners hebben te maken met geweld van de Turken en het Syrische regime van Assad. Turkije is al jaren bezig met het creëren van een veiligheidszone tussen dat land en Syrië, en wil de bevolking daar weg hebben. Ik sprak een gezin van wie het huis met de grond was gelijk gemaakt. Zij hebben hun auto en vee verkocht en met het geld mensensmokkelaars betaald die hen naar de grens hebben gebracht. Op de vraag of ze zich in hun tentje wel veilig voelden, antwoord..

