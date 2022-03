‘Eerste grote Oekraïense stad in Russische handen’

Met een tweede onderhandelingsronde in het vooruitzicht voor vandaag hebben Russische troepen op de zevende oorlogsdag hun offensief geïntensiveerd met luchtaanvallen en artilleriebeschietingen op Oekraïense steden. Vooral de situatie van strategisch gelegen steden aan de zuidkust is precair.

Kiev

Cherson zou na een dag van beschietingen en bombardementen op onder meer woonwijken als eerste grote stad in Russische handen zijn. Burgemeester Iogor Kolytsjajev meldde woensdagavond op zijn Facebookpagina dat ‘gewapende bezoekers’ van het Russische leger het stadhuis binnenvielen. Hij probeert afspraken met hen te maken om humanitaire hulp naar de stad met 300.000 inwoners te krijgen. De Oekraïense regering in hoofdstad Kiev bevestigde woensdagavond echter nog niet dat de stad gevallen was.

Het door Russische troepen omsingelde Marioepol, een havenstad die cruciaal is voor de controle over de zuidelijke kuststrook, hield stand. Een verslaggever van persbureau Associated Press zag daar in het ziekenhuis drie 16-jarige jo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .