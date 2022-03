EU legt sancties op aan 22 Belarussische kopstukken

De Europese Unie straft 22 hoge militaire functionarissen in Belarus voor hun rol in de Russische invasie van Oekraïne, blijkt uit het officiële Publicatieblad van de EU. Het gaat onder anderen om drie adjunct-ministers van Defensie en vier onderbevelhebbers van de Belarussische luchtmacht en luchtverdedigingstroepen.

Brussel

De 22 mensen nemen volgens de EU allen ‘als hooggeplaatst lid van de Belarussische strijdkrachten deel aan de acties van Belarus ter ondersteuning van de Russische agressie tegen Oekraïne’. Belarus grenst in het zuiden aan Oekraïne en in het oosten aan Rusland. Het land staat Rusland toe zijn grondgebied te gebruiken om oorlog in Oekraïne te voeren. De EU beschouwt het regime van president Alexandr Loekasjenko als mede-agressor.

Belarus laat de Russen ballistische raketten afvuren op Oekraïne, militaire vliegtuigen via zijn luchtruim naar Oekraïne vliegen en militair personeel, zware wapens en tanks via de weg en over het spoor naar Oekraïne gaan, licht de EU toe. Ook voorzien de Belarussen in faciliteiten waar Russische militaire ..

