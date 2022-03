Zorg om veiligheid vluchtelingen

Buitenlandse studenten uit Oekraïne wordt bij de Poolse en Hongaarse grens geregeld de toegang geweigerd. Dat merken hulpverleners ter plaatse. En er is zorg over het gevaar van mensenhandel. ‘Daarom is het informeren en registreren van vluchtelingen uiterst belangrijk’, meldt Jan Jacob Hoefnagel van het christelijk noodhulpcluster vanuit het grensgebied met Roemenië.

Halmeu / Satu Mare

Eerdere berichten over het wegsturen en discrimineren van buitenlandse studenten worden door Hoefnagel bevestigd. ‘Dat is het gesprek van de dag. Letterlijk elke groep buitenlandse studenten die wij woensdag spraken, bij een kleine grensovergang met Roemenië, vertelde ons: wij zijn weggestuurd bij de Poolse grens, of ‘we kwamen Hongarije niet in’. Daarbij valt op dat grenswachten telkens andere argumenten gebruiken: ze weigeren gewone personenauto’s, maar komen de studenten even later met een taxi, dan mogen er ineens alleen vrouwen de grens over. Vluchtelingen van niet-westerse herkomst lijken de dupe van racisme. ‘Sommigen zijn zo al dagenlang bezig en probeerden al zes grensovergangen.’

mensenhandelaarsDaarnaast is..

