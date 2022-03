Roman keert terug naar Oekraïne om te vechten: ‘De tol zal hoog zijn, maar we zullen winnen’

Roman Boiko (27) blijft niet veilig in Duitsland, maar keert terug naar zijn vaderland Oekraïne om te vechten. Zijn vrouw is boos en daarna bezorgd. ‘Maar ik ben trots.’

Lviv - Boryslav

‘Kunt u deze jongen misschien een lift geven?’ vraagt de vrouwelijke soldaat vriendelijk die aan Oekraïnse kant de grenspost met Polen bewaakt. Verkleumd stapt Roman Boiko (27) in. De Oekraïense barkeeper uit het Duitse Sigmaringen is komen liften. Hij heeft er 48 uur opzitten en wil nu naar zijn huis in het stadje Boryslav, tachtig kilometer ten zuiden van Lviv, de hoofdstad van West-Oekraïne. ‘Mijn vrouw denkt dat ik in Polen zit’, zegt Roman. ‘Maar ik ben nu teruggekomen om mijn land te verdedigen, tegen deze Russische zwijnen die ons Oekraïners al driehonderd jaar op de nek zitten. Het is nu tijd om met ze af te rekenen.’

‘We hebben goede generaals en gestaalde harten. De tol zal hoog zijn, maar we zullen winnen’

Z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .