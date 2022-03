Staande ovaties voor Biden tijdens zijn State of the Union, maar heeft hij daar genoeg aan?

De eerste State of the Union van president Biden bestond uit glorieuze teksten, die tegelijkertijd niet veel meer waren dan holle frasen. Heeft zijn toespraak het land weer verenigd?

Washington

Joe Biden is nog maar net begonnen aan zijn State of the Union, de jaarlijkse presidentiële toespraak tot het Congres, of hij krijgt al zijn eerste staande ovatie. ‘Vrijheid zal tirannie altijd overwinnen’, zegt de president. ‘Putin dacht dat hij Oekraïne kon binnenwalsen’, maar ‘hij stuitte op een muur van kracht die hij niet had verwacht: het Oekraïense volk’. Alle volksvertegenwoordigers, Democraten én Republikeinen, staan op.

Ze komen ook overeind voor Bidens nieuwe stap om het Amerikaanse luchtruim te sluiten voor Russische toestellen. Uitzinnig zijn de reacties als hij Putin ‘een dictator’ noemt, en dreigementen uit aan het adres van Russische oligarchen: ‘We nemen jullie jachten af, jullie luxueuze appartementen en jullie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .