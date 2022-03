VN sluiten historisch akkoord tegen plasticvervuiling

Er komt binnen twee jaar een wereldwijd verdrag om de plasticvervuiling terug te dringen. Dat heeft een milieutop van de Verenigde Naties woensdag in Kenia besloten. Het is de belangrijkste ‘groene deal’ sinds het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

Nairobi

Plasticvervuiling is een van de ernstigste milieuproblemen waar de wereld mee kampt. Plastic afval vervuilt alle ecosystemen, van de hoogste bergen en het poolijs tot de diepten van de oceanen, en dringt als schadelijk microplastic door tot elke schakel van de voedselketens in de natuur. Volgens onderzoek zal de ‘plasticsoep’ in de oceanen in 2050 zijn verviervoudigd als er niet snel actie wordt ondernomen.

De woensdag door de UN Environmental Assembly (UNEA) vastgestelde blauwdruk moet binnen twee jaar leiden tot een bindend verdrag. Het eerste in zijn soort, dat zowel ontwerp, productie, gebruik en afvalverwerking van plastic zal bestrijken. Het gaat vooral om wegwerpplastic (zoals draagtasjes, bestek en verpakkingen), dat volgen..

