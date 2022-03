Oekraïne-oorlog zet ook klimaatbeleid ernstig onder druk

Het was een veelzeggend moment in donkere tijden. Terwijl de wetenschappers van het VN-klimaatpanel IPCC afgelopen weekend de laatste hand legden aan de officiële samenvatting van hun nieuwste alarmerende klimaatrapport moest de Oekraïense botanicus en medeauteur Yakiv Didukh zich vanuit Kiev verontschuldigen. Hij zat met zijn gezin al dagen in de schuilkelder vanwege inslaande Russische raketten.

Een staalfabriek in Chengde. China is een fossiele grootmacht.

Amsterdam

Nog geen week na de Russische inval in Oekraïne is al duidelijk dat de oorlog niet alleen enorme humanitaire en geopolitieke gevolgen heeft, maar potentieel ook grote invloed op het internationale klimaatbeleid. Het feit dat het IPCC-rapport het maandag in het wereldnieuws begrijpelijkerwijs moest afleggen tegen alle berichten over de oorlogshandelingen en slachtoffers was daarvan nog het minste.

fossiel

Drie maanden geleden spraken de wereldleiders op de VN-klimaattop in Glasgow nog eendrachtig over de dringende noodzaak de uitstoot van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen teneinde de opwarming van de aarde onder de ‘veilige’ grens van 1,5 graad te houde..

