Biden krijgt staande ovatie tijdens eerste State of the Union: ‘Vrijheid zal tirannie altijd overwinnen’

’In zijn eerste State of the Union laat de Amerikaanse president Joe Biden de wereld zien dat de Amerikaanse volksvertegenwoordigers solidair zijn met de Oekraïners en tegen de Russische president Vladimir Putin.

Joe Biden is nog maar net begonnen aan zijn State of the Union, de jaarlijkse presidentiële toespraak voor het Congres, of hij krijgt al zijn eerste staande ovatie. ‘Vrijheid zal tirannie altijd overwinnen’, zegt de president. ‘Putin dacht dat hij Oekraïne kon binnenwalsen, maar hij liep aan tegen een muur van kracht die hij niet zag aankomen: het Oekraïense volk.’ Alle volksvertegenwoordigers, Democraat én Republikein, staan op.

Een staande ovatie volgt ook wanneer Biden de aandacht vestigt op Oksana Markarova, de Oekraïense ambassadeur, gezeten naast First Lady Jill Biden. Men staat op voor Bidens nieuwe besluit het Amerikaanse luchtruim te sluiten voor Russische toestellen. Nog enthousiaster zijn de reacties wanneer Biden Putin ‘een di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .