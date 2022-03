Rusland start tweede, vernietigende fase van de aanval op Oekraïne

De raketaanval op een regeringsgebouw in Charkov en de belegering van Marioepol is de start van de tweede, verwoestende fase van de Russische aanval op Oekraïne De regering daarvan is een groot gevaar voor de hele regio, zegt Moskou.

De raket die insloeg in het regionale regeringsgebouw aan het Vrijheidsplein in Charkov was duidelijk niet gericht op een militair doel.

Moskou – Kiev

Met een zware explosie in Charkov is maandagavond de tweede fase van de Russische aanval op Oekraïne ingegaan. Officieel houdt Rusland nog steeds vast aan de bewering dat het geen burgerdoelen aanvalt, maar de geleide raket die een fractie van een seconde in beeld was voor deze insloeg in het regionale regeringsgebouw aan het Vrijheidsplein in Charkov was duidelijk niet gericht op een militair doel.

Charkov is psychologisch ook van groot belang voor Oekraïne: het is de tweede grote stad van het land en was begin vorige eeuw de eerste hoofdstad van de Sovjetrepubliek Oekraïne, als onderdeel van de Sovjet-Unie. Ook de havenstad Marioepol in het oosten wordt zwaar beschoten en de Rus..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .