Oud-generaal Dick Berlijn: ‘Oorlog met Oekraïne is het begin van de ondergang van Putin’

De tegenstand van Oekraïne is veel zwaarder dan Putin had verwacht, stelt Dick Berlijn.

De afgelopen dagen viel Rusland op verschillende plekken aan. Wat is de grote lijn in deze oorlog?

‘Putin wilde Kiev veroveren en er een pro-Russische regering aanstellen die zich niet wil aansluiten bij de NAVO en andere westerse verbanden. Hij vertelde dat in Oost-Oekraïne mensen worden misbruikt en dat hij ze zou ‘redden’. Daarom is hij op vreselijk brute wijze het land binnengevallen. Vervolgens zijn er nietsontziende bombardementen geweest op steden als Kiev, Charkov en Marioepol. Toch lukt het Putin niet om Kiev te krijgen.’

Hoe kan dat? Heeft Putin Oekraïne onderschat?

‘De tegenstand van Oekraïne is veel zwaarder dan Putin had verwacht. Dat komt mede door de Oekraïense premier Zelensky die voor zijn land vecht...

