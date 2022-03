Russische tankcolonne op 25 kilometer van Kiev • Rusland bevestigt dodelijke slachtoffers onder eigen soldaten • opnieuw serie sancties..

Het overleg maandag tussen Rusland en Oekraïne, over onder andere een wapenstilstand, heeft weinig opgeleverd. Na vijf uur praten op de grens van Oekraïne en Belarus besloten beide partijen uit elkaar te gaan. Volgens de Russische delegatieleider volgt de komende dagen een tweede ronde. De strijd in Oekraïne ging maandag onverminderd hard door.

In Belarus onderhandelden maandag een Russische delegatie (links) met vertegenwoordigers van Oekraïne (rechts). Ook Vladimir Medinsky (tweede van links), de rechterhand van Putin, was daarbij aanwezig.

Gomel

Het was het eerste gesprek tussen Kiev en Moskou sinds de Russische invasie vijf dagen geleden begon. De verwachting was niet dat het tot concrete resultaten zou leiden. De Russische president Vladimir Putin maakte dat eerder maandag nog eens duidelijk in een gesprek met zijn Franse collega Emmanuel Macron. Volgens Putin is een vredesakkoord alleen mogelijk als Oekraïne neutraal en ‘gedenazificeerd en gedemilitariseerd’ wordt. Ook eiste hij dat Kiev formeel de Russische annexatie van de Krim erkent.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wekte echter opnieuw de woede van Moskou door demonstratief de aanvraag te ondertekenen om lid te worden van de EU. ‘Historie wordt nu geschreven’, zo meldde de president maandag op Faceboo..

