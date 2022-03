‘Racisme tegen vluchtelingen Afrika’

Abuja

Nigeria heeft de grensfunctionarissen in Oekraïne en buurlanden opgeroepen zijn burgers gelijk te behandelen, na meldingen van racisme tegen mensen met een Afrikaanse achtergrond. Vanwege de Russische invasie zijn inwoners van Oekraïne massaal op de vlucht geslagen. Een adviseur van de Nigeriaanse president wijst op meldingen over Nigerianen die in Oekraïne niet aan boord mogen van bussen en treinen richting Polen.

