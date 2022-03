‘Russische bevolking wil deze oorlog niet’

In zeker vijftig Russische steden wordt al dagen geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. Een van die demonstranten is de Russische blogger Natasha Konstantinova. ‘Wij willen deze oorlog niet. Iedereen is gedesoriënteerd. Dit kan toch niet echt gebeuren?’

Sint Petersburg

‘Mama, de oorlog is begonnen!, zo maakte ik een paar dagen geleden mijn moeder wakker’, vertelt Natasha Konstantinova (33) via een videoverbinding vanuit haar woonplaats Sint Petersburg. ‘Die dag liep iedereen als een stel zombies over straat. We waren gedesoriënteerd. Alle politicologen en journalisten hadden dit niet zien aankomen. En ik ging blind op hun analyses.’

Konstantinova vertelt over de shock die zij ervoer en het contact met haar collega-bloggers in andere delen van Rusland, maar ook in Oekraïne. ‘We zeiden tegen elkaar: ‘We moeten wat doen. Wat kunnen we doen?’ Drie dagen heb ik geprotesteerd in Sint Petersburg.’ Het was wel zoeken wie de leiding nam over de demonstraties. ‘Onze oppositieleiders, die zo’n beweg..

