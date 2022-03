Putin voor het Strafhof om inval Oekraïne? Dat kan

Vervolging door een internationaal tribunaal van Russische militairen, en misschien zelfs Vladimir Putin, wegens in Oekraïne gepleegde oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid? Dat is absoluut geen juridische sciencefiction. Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) loopt al warm.

Den Haag

Het ICC, de Engelse afkorting van International Criminal Court, is sinds 2015 zelfs al met een vooronderzoek bezig over Oekraïne. Door de huidige geweldsescalatie kan dat in een hogere versnelling komen. Een zaak bij dit strafhof is relevanter en kansrijker dan de zaak die Oekraïne van plan is aanhangig te maken bij dat andere wereldhof in Den Haag, het Internationale Gerechtshof (ICJ, International Court of Justice). Een procedure daar kan, als het hof er überhaupt al aan begint, heel lang duren. Ook kan het ICJ – in tegenstelling tot het ICC – geen individuen vervolgen, het behandelt alleen geschillen tussen staten.

De hoofdaanklager van het strafhof, Karim Khan, gaf de strijdende partijen in Oekraïne vrijdag al een niet mis te ..

