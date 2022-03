Hoe gevaarlijk zijn Putins nucleaire dreigementen?

Twee keer kort achter elkaar heeft Putin nu gedreigd met het Russische arsenaal aan kernwapens. Hoe serieus is die dreiging en kan hij die wapens inzetten?

In Charkov liep de Russische aanval zondag vast op fel verzet.

Moskou

Met een kort bevel heeft de Russische president Vladimir Putin zondag de opdracht gegeven de ‘afschrikkingseenheden van de Russische strijdmachten’ gevechtsklaar te maken. Want, zo stelde Putin, ‘de leiders van de belangrijkste NAVO-lidstaten hebben zich agressief uitgelaten tegen ons land’. Het was binnen drie dagen de tweede dreiging met de inzet van ‘strategische wapens’. In zijn eerdere televisietoespraak dreigde hij westerse landen die Rusland voor de voeten zouden lopen met ‘ongekende gevolgen zoals jullie nog nooit hebben gezien’. Zondag deed Putins vriend en president van Belarus, Loekasjenko, er nog een schepje bovenop. De Europese sancties tegen de Russische banken, bedrijven en het uitsluiten van Rusland van het internat..

