Hopen op en bidden voor ‘broeders en zusters’ langs Pools-Oekraïense grens

Aan de Pools-Oekraïense grens overlegt directeur Marcin Izycki van de rooms-katholieke organisatie Caritas over hulptransporten. ‘Mijn hart breekt. Wie had verwacht dat dit zo uit de hand zou lopen?’

Dorohusk - Dolhobyczów

Oekraïne is nét geen vijftienhonderd kilometer rijden vanaf Amsterdam. Wat langzamer dan een auto rijden drie zware trucks van de Koninklijke Landmacht in dezelfde richting. Nederland heeft wapenleveranties beloofd. Het gele nummerbord zorgt voor een groet van de soldaten.

Het is leeg op de weg richting het oosten. In omgekeerde richting is het dringen geblazen. Bij de nachtelijke aankomst is er een bijna botsing met zes volgepropte Oekraïense personenauto’s. ‘U moet het mij vergeven’, zegt cartograaf en bouwkundig ingenieur Valentin Valentinowitch (70). ‘We hebben vanaf Kiev drie dagen en twee nachten gereden. Het is vijf meter rijden, dan weer stoppen. Ik ben te moe om te praten, het spijt me.’ Wat heeft hij gezien..

