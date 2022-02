Noodhulp voor getroffen Oekraïners in volle gang: ‘We zijn onder de indruk van de giften’

Grote en kleine organisaties in Nederland hebben al miljoenen euro’s aan fondsen verzameld om noodhulp aan getroffen Oekraïners te verlenen. Naast hulp in het conflictgebied worden in buurlanden opvangkampen opgezet.

Kiev

Het christelijk noodhulpcluster had dit weekend meer dan een miljoen euro aan giften voor Oekraïne ontvangen, laat woordvoerder Jan Jacob Hoefnagel weten. ‘Dat we in een paar dagen tijd zo’n groot bedrag mochten ontvangen, is echt uniek. We zijn ervan onder de indruk. Tegelijkertijd is het hard nodig om te blijven werven.’

Het noodhulpcluster bestaat uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad, ZOA en tijdelijk ook stichting Kom over en help (Koeh). Zij richten zich in de eerste plaats op hulp aan Oekraïners die het land ontvluchten.

‘Ontzettend veel inwoners proberen vanuit het oosten de buurlanden te bereiken’, zegt Hoefnagel, die momenteel onderweg is naar de grens met Oekraïne en Roemenië. ‘In buurlan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .