Vijfmaal dreigde er een derde wereldoorlog, vijfmaal liep het goed af, op het nippertje soms

De Russische president Putin brengt de nucleaire troepen in ‘gereedheid’, zei hij zondag. Sinds 1945 is de wereld enkele malen aan een kernoorlog ontsnapt. Een overzicht van de keren dat oorlog op het nippertje werd afgewend.

1948: De blokkade van Berlijn

Sinds 1945 voerden de overwinnaars uit de Tweede Wereldoorlog een ‘Koude Oorlog’: enerzijds de Sovjet-Unie en anderzijds de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. De Koude Oorlog dreigde in 1948 uit te lopen op een nieuwe wereldoorlog. Aanleiding was onenigheid over Berlijn, de voormalige hoofdstad van het Derde Rijk. Sinds 1945 was de stad in een Amerikaanse, Britse, Franse en Sovjet-zone verdeeld.

Omdat het oosten van Duitsland door de Russen werd bezet, vormden de Amerikaanse, Britse en Franse zones een westelijke enclave in Sovjet-gebied. Hun militaire positie was dus kwetsbaar. Sovjetleider Stalin probeerde de westerse mogendheden uit Berlijn te verdrijven door de toegang over la..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .