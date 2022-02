Alarmerend IPCC-rapport: natuur kan veranderende klimaat niet meer bijbenen, impact nóg groter

De wetenschappers beginnen hun beschrijving van de gevolgen van klimaatverandering bij de natuur. Die kan de hitte, droogte en waterschaarste niet meer bijbenen: koralen sterven af, hele bossen gaan in vlammen op, en maar liefst de helft van de wetenschappelijk onderzochte soorten is bezig zich te verplaatsen richting de polen of de bergen op.

Een aanzienlijk deel van de soorten zal in de toekomst uitsterven, verwacht het klimaatpanel. Als de aarde 1,5 graad opwarmt, zoals het streven luidt van het Akkoord van Parijs, zal 3 tot 14 procent van de soorten verdwijnen. Bij 2 graden wordt dat 3 tot 18 procent, van 3 graden zelfs 3 tot 29 procent. In een scenario waarbij de uitstoot van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .