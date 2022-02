Christelijke waarden zijn het bindweefsel van Europa, zegt historicus Clemens van den Berg

De oecumenische beweging leverde in de eerste helft van de vorige eeuw de morele bouwstenen voor het huidige Europa. Historicus Clemens van den Berg promoveerde hierop. ‘Het draagvlak voor Europese samenwerking zou zonder deze waarden veel kleiner zijn.’

Utrecht

Terwijl Europa door de Russische inval in Oekraïne wordt geconfronteerd met de grootste veiligheidscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, promoveerde historicus Clemens van den Berg vrijdag aan de Universiteit Utrecht op de herkomst van de waarden die Europa tot Europa maken.

Zoals solidariteit, een waarde die door de corona- en vluchtelingencrisis al behoorlijk op de proef werd gesteld, al zal nu misschien pas echt duidelijk worden wat deze waarde in de praktijk betekent.

Iemand die zich terdege bewust was van het belang van waarden, was de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij sprak geregeld over ‘de verantwoordelijke maatschappij’, een maatschappij waarin vrijheid niet betekent dat je kunt doen wat je wilt, maar dat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .