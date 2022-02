Russen stuiten op felle tegenstand in Oekraïne. President Putin brengt nucleaire troepen in staat van paraatheid.

De Russische president Vladimir Putin heeft zondagmiddag zijn nucleaire troepen in staat van paraatheid gebracht. Dat meldden Russische media en persbureau AP. Hij gaf de economische sancties van de Europese Unie en het zijn inziens agressieve gedrag van de NAVO aan als redenen. Niet duidelijk is in hoeverre Putin ook aanstuurt op daadwerkelijke inzet van kernwapens.