Evgeniy Levchenko: ‘Ik vind dat het Westen in gebreke is gebleven de afgelopen jaren’

Amsterdam

Levchenko groeide op in de regio Donetsk, maakte in Nederland furore als profvoetballer en is momenteel voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Contract Spelers (VVCS). De afgelopen dagen liet Levchenko zich vooral via intimi informeren die in zijn geboorteland Oekraïne woonachtig zijn, vertelt hij. ‘Er is veel fakenieuws op internet en op sociale media. Het is belangrijk dat je je informatie verkrijgt van mensen die zelf in het crisisgebied leven. Een tante van mij woont bijvoorbeeld nog in Oekraïne. Het is een moeilijke, ingewikkelde oorlog.’

Militaire ontwikkelingen volgen elkaar op met de snelheid van het licht, weet Levchenko. Als er iets duidelijk is geworden in de korte tijd dat Oekraïne en Rusland in oorlo..

