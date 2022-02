Hoe Indiase vrouwen uit de laagste kaste een succesvolle krant opzetten

In India zijn vrouwelijke journalisten uit de laagste kaste met hun krant Khabar Lahariya ongekend succesvol. De documentaire over de krant is genomineerd voor een Oscar.

Amsterdam

‘Ze zullen het niet lang meer redden’, voorspelt de man van Meera Devi. Ze doet met haar krant Khabar Lahariya (Nieuwsgolven) in de Indiase staat Uttar Pradesh iets wat niemand voor mogelijk houdt: een nieuwsmedium runnen met vrouwen uit de laagste kaste, de dalits.

De documentaire Writing with fire vertelt het verhaal van de krant. De journalisten, allen vrouw, schrijven over seksueel geweld, uitbuiting en politieke corruptie. Met smartphones maken ze veelbekeken video’s. Dat doen ze zo goed dat Meera’s man ongelijk krijgt. Khabar Lahariya heeft op zijn YouTube-kanaal 150 miljoen kijkers. Writing with fire is genomineerd voor een Oscar voor beste documentaire. Voor het eerst kan op 27 maart een Indiase productie in deze categ..

