‘Russische troepen in Charkov’, EU-ministers zondagmiddag bijeen: dit weten we nu

• Russische troepen zijn Charkov in het noordoosten van Oekraïne binnengetrokken, heeft Anton Cherasjtsjenko, een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, bekendgemaakt via Telegram.

• De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov heeft zijn soldaten aangemoedigd. De Russen slaagden er niet in om Kiev in te nemen zoals gepland, stelt Reznikov. ‘In plaats daarvan zie ik een heldhaftig leger, een zegevierende bewaker, onverschrokken grenswachten, toegewijde redders, betrouwbare politieagenten, onvermoeibare medische engelen.’

• Oekraïense media melden dat er nog steeds zwaar wordt gevochten om het vliegveld bij Vasylkiv, op 30 kilometer van hoofdstad Kiev. De burgemeester van Vasylkiv bevestigde eerder dat Russische troepen een brandstofdepot hebben opgeblazen. Dat staat al urenlang in brand.

• Sinds de Russische inval in Oekraïne, die donderdag begon, zijn er volgens de Verenigde Naties zeker 64 burgerslachtoffers gevallen. Het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) meldt zaterdag (lokale tijd) dat zo’n 200 burgers gewond zijn geraakt. ‘Maar de werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger’, waarschuwt OCHA.

Lots of reports of Russian hardware now in Kharkiv. This reportedly from Sapernaya street, nw of city centre. pic.twitter.com/aLpheAYCoh — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 27, 2022

• Rusland zegt meer dan achthonderd militaire doelen te hebben vernietigd, volgens Oekraïne zijn er 3.500 Russen omgekomen, maar dit alles is niet onafhankelijk te verifiëren.

• De Russische opmars wordt vertraagd en gefrustreerd door onverwacht hevig verzet van het Oekraïense leger. Dat heeft een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris zaterdag (lokale tijd) gezegd.

• Het satellietnetwerk Starlink voor breedbandinternet van ruimtevaartbedrijf SpaceX is ingeschakeld voor Oekraïne. Dat zegt eigenaar Elon Musk op Twitter, nadat de Oekraïense vicepremier Mychajlo Fjodorov hem om hulp had gevraagd.

Internationale reacties

• De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen komen zondag online bijeen voor een spoedvergadering over de Russische inval in Oekraïne.

• De EU gooit een aantal Russische banken uit het internationale betalingssysteem Swift. De Unie wil Rusland raken in zijn ‘oorlogskas’, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Zondagmiddag vergaderen de buitenlandministers van de Europese Unie opnieuw over sancties tegen Rusland

• Duitsland heeft gebroken met het naoorlogse taboe op wapenleveranties aan conflictgebieden. Berlijn kwam direct over de brug met 1000 anti-tankwapens en 500 Stinger luchtafweerraketten. Ook Nederland kreeg een Duitse exportvergunning om 50 draagbare anti-tankwapens en 400 raketten aan Kiev te leveren. De Verenigde Staten leveren Oekraïne nog eens 350 miljoen dollar aan wapentuig. Ook andere landen hebben beloofd (meer) wapens te leveren.

• Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Tsjechië sluiten hun luchtruim voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Duitsland bereidt een dergelijke maatregel voor, meldt het ministerie van Transport.

• Tsjetsjenië staat de Russische strijdkrachten bij in de oorlog in Oekraïne. Ramzan Kadirov, de leider van deze autonome Russische deelrepubliek en een trouwe bondgenoot van Vladimir Poetin, heeft zaterdag in een videoboodschap laten weten dat Tsjetsjeense eenheden stellingen hebben ingenomen in Oekraïne.

• Kazachstan, trouwe bondgenoot van Rusland, is niet bereid te helpen, melden functionarissen volgens NBC News. Bovendien heeft de voormalige Sovjetstaat laten weten de separatistische staatjes Loehansk (LPR) en Donetsk (DPR) in Oost-Oekraïne niet te erkennen.

Oekraïne vormt internationaal legioen met vrijwilligers

Oekraïne zet een legioen op met vrijwilligers uit het buitenland, om het land te verdedigen. President Volodimir Zelenski spreekt van ‘het belangrijkste bewijs van jullie steun voor ons land’.

Het leger vecht sinds donderdag tegen de Russische troepen die het land zijn binnengevallen. Zelenski zei snel na het uitbreken van de oorlog dat alle Oekraïners een wapen kunnen krijgen. De president verklaarde later ook wapens te zullen geven aan vrijwilligers uit het buitenland.