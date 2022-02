Hoe Zelensky in enkele dagen tijd boegbeeld werd van Oekraïense onverzettelijkheid

President Volodymyr Zelensky sprak de Oekraïners moed in, staande voor een bekend gebouw in het centrum van Kiev.

Kiev

‘De vijand heeft mij aangewezen als doelwit nummer één, mijn familie als doelwit nummer twee’, stelt Zelensky. Europese leiders liet hij weten dat dit de laatste keer kon zijn dat ze hem levend zagen.

Zelensky’s houding doet denken aan die van Salvador Allende. Die iconische president van Chili bleef in 1973 in zijn paleis in de hoofdstad Santiago. Intussen rukten de troepen van generaal Augusto Pinochet op, gesteund door de VS. Het kostte Allende zijn leven.

De westerse wereld is onder de indruk van Zelensky. Zijn verhaal is bekend: hij was de komiek die president werd, zonder dat men hoge verwachtingen had. En nu is hij, terwijl zijn land haar soevereiniteit dreigt te verliezen, met verve het gezicht van de Oekraïense standvastigheid..

