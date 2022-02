Ruim 50.000 Oekraïners op de vlucht

Kiev

Volgens Grandi zijn ‘nog veel meer mensen’ onderweg naar de grens. De VN schatten dat honderdduizenden Oekraïners ontheemd zijn in eigen land. De Hoge Commissaris bedankt regeringen en inwoners voor het openhouden van grenzen en het helpen van vluchtelingen. Eerder op de dag zei de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken dat zijn land bijna 11.000 Oekraïners had ontvangen. Zij kwamen over land of per boot of vliegtuig.

Nederland kijkt naar locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen als zij zich hier melden. Er is al eerste opvang maar er worden voorbereidingen getroffen om meer huisvesting te regelen, voor als dat nodig is, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). ‘Als mensen om huisvesting vragen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .