Versterking naar oostelijke NAVO-landen

Brussel

‘We sturen belangrijke extra troepenversterkingen naar het oostelijke deel van de alliantie’, zeggen de leiders in een verklaring. Er zullen er nog meer volgen om ‘geloofwaardige verdediging en afschrikking te waarborgen in het hele grondgebied van de alliantie’. ‘Deze lang geplande aanval op Oekraïne, een onafhankelijk, vreedzaam en democratisch land, is meedogenloos, compleet onuitgelokt en ongerechtvaardigd.’

Bij het plaatsen van extra militaire middelen gaat het om onderdelen van de Nato Response Force, de snelle reactiemacht van de NAVO, die deze week voor het eerst worden ingezet in de context van de collectieve verdediging. NAVO-chef Jens Stoltenberg riep Rusland op deze ‘zinloze oorlog’ te stoppen, maar waarschuwde dat Rusl..

