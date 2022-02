Zo ziet de onzichtbare Russische aanval op Oekraïne eruit

Kiev

Terwijl de tanks hun land binnenrolden, ontvingen duizenden Oekraïners een bericht in hun inbox. De mail was vrij summier, er stond een datum bij en een korte tekst. De datum was de dag van de Russische aanval, 24-02-22. Daaronder: ‘Gewerkte periode 01.02.2022 tot 24.02.2022’, alsof het een uitbetaling van het salaris betrof. In de bijlage zat een zip-file.

Hoeveel Oekraïners erop hebben geklikt, is onduidelijk. De Oekraïense organisatie voor speciale communicatie en informatiebeveiliging (SSSCIP) zag zich in elk geval genoodzaakt een waarschuwing te laten uitgaan: ‘Open de inhoud van dit soort brieven en berichten nooit!’

Volgens de dienst was de e-mail een bericht van de ‘vijand’ om ‘inlichtingen te verzamelen’: door mobiele ap..

