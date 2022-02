De Britse postduif komt Het Kanaal amper nog over na de brexit

Voor de Britse duivenmelker is de brexit een hard gelag. Door Brusselse importregels voor dieren is deelname aan internationale wedstrijden praktisch onmogelijk geworden. ‘Ik denk dat Boris Johnson hier niet bij stilgestaan heeft toen hij in allerijl het brexitakkoord sloot.’

Trots wijst Mark Gilbert in zijn postduivenschuur naar de palmares van ‘Golden Barcelona’. Meerdere keren zegevierde de postduif in de prestigieuze vliegwedstrijd vanuit de Catalaanse hoofdstad waar hij naar vernoemd is. Maar het is de vraag of deze doffer ooit nog een internationale prijs kan winnen, want sinds brexit zitten de Britse postduiven vast op eigen eiland. ‘Brexit pakt funest uit voor onze sport’, zegt de 57-jarige duivenmelker uit Windsor, ‘omdat internationale wedstrijden de hoogtepunten zijn. We kunnen niet zonder.’

Zo gemakkelijk als de Britse postduiven over het Kanaal terugvliegen, zo moeilijk is het om ze daarheen te brengen. Sterker, afgelopen jaar waren de Britse postduiven de grote afwezigen bij de lossingen in plaat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .